Ein Haus wie ein Baum: von den Vorteilen des Baustoffs Holz

Wer neu baut, der trägt auch Verantwortung für die Zukunft. Nach dem Wissensstand von heute und den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist es ein Leichtes, Neubauten nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten modern auszurichten.

Holz ist ein schlechter Wärmeleiter und durch seine Beschaffenheit ein hervorragender Wärmeschutz im Winter und im Sommer. Im Holz sind die Zellen mit Luft gefüllt, damit wird dieses Material anders als beispielsweise Stein oder Beton zu einem trägen Wärmeleiter. Die Temperaturschwankungen sind verzögert. So ist die Energieeinsparung beim Bauen und beim Wohnen durch eine gute Wärmedämmung im Holzhaus natürlich gewährleistet. Der Fertigbau hat sich zudem längst etabliert und wird gerade im Holzbau schon seit Jahrzehnten eingesetzt. Mit diesen Erfahrungen ist ein hoher Vorfertigungsgrad keine Qualitätsfrage mehr. Alles ist dort möglich. Mit der Vorfertigung werden kurze Bauzeit, termingenaue Planung und schneller Bezug möglich – im Privatbau, Gewerbebau und im Kommunalbau. Der natürliche Baustoff Holz wirkt auf Menschen angenehm und beruhigend. Allgemein sorgt dieses Material mit seinen Eigenschaften für ein gesundes Raumklima, eine optimale Luftfeuchtigkeit und einen hohen Wohlfühlfaktor – ganz gleich ob in der Familie oder am Arbeitsplatz. Trumpf des Holzbaus sind weiters nahezu unbegrenzte planerische Gestaltungsmöglichkeiten. Holz gehört zu den leichten Baustoffen, die jedoch stark belastet werden, beziehungsweise eine hohe Traglast aufnehmen können.

Manche sagen, ein Holzbau ist zeitlos und andere wiederum empfinden diesen als modern. In jedem Falle ist dieses Material langlebig. Dies lässt sich durch viele Gebäudetypen nachweisen, wie beispielsweise den Fachwerkbau, der seit über 300 Jahren Bestand hat und viele Städte heute noch prägt. So kann für die Werthaltigkeit beim Holzbau bzw. Holzhäusern von „ganz normal“ gesprochen werden. Holzhäuser sind gerade durch den „flexiblen“ Baustoff belastbar und viele Jahre unverändert schön. Holz ist planbar, berechenbar und vor allem flexibel. Wer das Haus beispielsweise mit einem ausreichend auskragenden Dachvorsprung plant, der muss sich vor Wind und Wetter nicht fürchten. Die auskragende Fläche sorgt dafür, dass darunterliegende Fassadenteile nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, egal, ob es regnet, stürmt oder schneit. Holz ist ein prädestinierter Baustoff, der in fast jeder Bausituation eingesetzt werden kann. Wer von vornherein bei der Planung darauf achtet, dass das Holz, das eingebaut werden soll, nach einem möglichen Regen wieder abtrocknen kann, für den ist das Wetter kein Thema.