Ein Hauch von Anarchie für die Landeshauptstadt

Der Kultursektor Elektra verwandelt den leerstehenden Bregenzer Industriekomplex in einen subversiven Hotspot für Kunstschaffende.

Beim Open Studio Day am Samstag, dem 14. Jänner, zeigt sich die seit Jahren leerstehende Produktionsstätte im Bregenzer Stadtteil Rieden in neuer Pracht. Junge Künstler und Künstlerinnen aus dem Kultursektor Elektra haben dem Gebäude neues Leben eingehaucht und nutzen die in die Jahre gekommenen Fertigungshallen und Büroräumlichkeiten als Ateliers, Studios und Freiraum für Kreativität.