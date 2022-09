Ein Grundstein für die Karriere

Wertschätzung und Gleichberechtigung stehen bei der Volksbank Vorarlberg an erster Stelle. Diese Philosophie wird auch im Bereich Weiterbildung gelebt. Bestes Beispiel dafür: das eigens für die Volksbank konzipierte Talenteprogramm, das Soft Skills ebenso fördert wie unternehmerisches Denken und Handeln.

Eigene Kompetenzen stärken

Wie sehe ich mich? Wie sehen mich andere? Wie kann ich auf verschiedene Persönlichkeiten eingehen? Sie im Gespräch abholen? Besonders Soft Skills wie diese bildeten einen Großteil der fünf Module. „Gerade das hat mir besonders gefallen“, so Anja Pirker, die in der Abteilung Vertriebsmanagement und Marketing in der Volksbank-Zentrale in Rankweil tätig ist. „Ich konnte wirklich viel zu den Aspekten Kommunikation und Miteinander lernen. Aber auch unternehmerisches Denken und Zeitmanagement waren wichtige Themen, die mich weitergebracht haben.“ Das Talenteprogramm war für die Teilnehmerinnen also sehr viel mehr als eine Weiterbildung. „Absolut. Es war wie ein sicherer Hafen, in dem man Konflikte ansprechen und Lösungen finden konnte. Die Gruppendynamik war toll und wurde durch gemeinsame Abende noch gefördert“, sind sich Natalie Henny vom Marktservice in Rankweil und Melanie Hotz, Privatkundenbetreuerin in Bregenz, einig.