Ein großes Turnfest für Dornbirn

Der Internationale Team-Gym Cup war zu Gast in der Messestadt.

Dornbirn. Kürzlich war es wieder soweit – der größte Internationale Team Gym Wettkampf in Österreich fand wieder in Dornbirn, in der Messehalle 1 statt. Die Nennung von 53 Teams stellte den Veranstalter, das Turnsportzentrum Dornbirn, vor große Herausforderungen. „Wie kann dies alles in einem Wettkampftag untergebracht werden?“, lautete im Vorfeld die große Frage für die Organisatoren. „Mit der Mithilfe von vielen Helferinnen und Helfern aus unserem Verein gelang dies ausgezeichnet und sorgte einen langen Tag vom Start um 7 Uhr mit dem Einturnen der Teams aus der ersten Runde und der letzten Siegerehrung um 22:30 Uhr und dem abschließenden Abbau der gesamten Infrastruktur für ein gelungenes Turnfest“, zeigte sich TSZ-Obmann Gerd Kogler begeistert.

Dieses Jahr nahmen Teams aus Italien – aus der Region Friaul-Venezien, Padua, Genua und Rom, aus Berlin, aus Tschechien von Prag und Pilsen, aus Österreich von Wien und natürlich aus Vorarlberg mit Höchst, Hohenems und Wolfurt teil. Der Veranstalter, das Turnsportzentrum Dornbirn stellte selbst sechs Teams in den unterschiedlichen Klassen und konnte am Ende des Tages eine positive Bilanz ziehen.

Grund zum Jubeln

Allen voran war es das Elite-Team aus dem Verein, das mit ihren Präsentationen an allen drei Geräten – Boden, Tumbling und Trampette – die Kampfrichter überzeugten und im Publikum für viel Applaus sorgten. Das Team bekam an allen drei Geräten jeweils die Höchstnote und sicherte sich damit auch den Sieg in der höchsten Wertungsklasse.

In der Jugendklasse war das Turnsportzentrum mit drei Teams am Start. Das Team Jugend 3 gewann auch hier alle Einzelgeräte und damit auch die Klassenwertung. Mit starken Leistungen auf der Tumblingbahn erturnten die Dornbirnerinnen und Dornbirner des neu zusammengestellten Team Jugend 2 den ausgezeichneten zweiten Rang. Das Team Jugend 1 landete im Mittelfeld.