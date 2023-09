Ein großes Stück Bresner Geschichte geht zu Ende

Mehr als drei Jahrzehnte ist Martin Bitschnau für den Bresner Fußballklub ehrenamtlich tätig.

RANKWEIL. Bei der 67. ordentlichen Jahreshauptversammlung des Metzler Werkzeuge Sportclub Brederis ging die erste von zwei großen Stücken Geschichte zu Ende. 33 (!) Jahre ohne Unterbrechung war Martin Bischnau als ehrenamtlicher Funktionär in den verschiedensten Aufgaben tätig. Die letzten sieben Jahre leitete Bitschnau zusammen mit seinem Freund Arno Huber die Geschicke des Bresner Fußballklub. Nun tritt Langzeit-Obmann Martin Bitschnau in das zweite Glied zurück und wird seine Funktion als Beirat fortsetzen. Arno Huber, ebenfalls Langzeitfunktionär im Bresner Traditionsverein bleibt nochmals ein Jahr Obmann und wird dann kürzer treten. Seit dem Jahr 1968 ohne Unterbrechung ist Arno Huber beim SK Brederis im Ausschuss mit von der Partie. „Ein erstes von zwei großen Stücken Geschichte geht nun zu Ende. Es ist einfach großartig, was diese beiden Langzeitfunktionäre alles ehrenamtlich für den Klub positives umgesetzt haben“, sagt Rankweil Gemeinderat Helmut Jenny in seiner Rede vor den Vereinsmitgliedern im vereinseigenen Klubheim Brederis. Allerdings wurde von den Vereinsmitgliedern neben Arno Huber noch das Trio Andreas Soltwedel (Sponsoring, Homepage), Renate Marzari (Administration, Wirtschaft) und Philipp Preiml (Sport) neu als Obmänner von SK Brederis einstimmig gewählt. Mit Dalibor Milicevic, Heike Guem, Benedict Barth, Jonathan Sae-Khu, Erhan Erdogan, Astrid Entner, Kudret Sahin und Kristian Kern haben sich acht weitere Menschen bereiterklärt eine Aufgabe im Vorstand zu übernehmen. Im abgelaufenen Jahr erwirtschaftete der SK Brederis einen Überschuss von 19.000 Euro, das Budget beläuft sich auf rund 133.000 Euro. Das komplette Dach im Bresner Sportheim wurde saniert und eine neue Photovoltaikanlage mit 25KW erstellt. Vieles im Römerstadion in der Infrastruktur wurde in den letzten Monaten repariert und erneuert. Der Kinderfußball in Brederis erlebt gerade ein Boom. Der Zulauf in den Bambinis, der Unter-7-, bzw. Unter-8-Jährigen ist gewaltig. Vier Trainer kümmern sich allein in diesen Altersstufen um die blutjungen Kicker. VN-TK