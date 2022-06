Ein Gemeinschaftsprojekt der besonderen Art

Äußerst erfolgreiches Use-what-you-have-Festival im Würbel-Areal.

Das breit gefächerte kulturelle Angebot zog zahlreiche Besucher an. „2700 Besucher haben wir an den Festivaltagen gezählt. Die Resonanz war enorm. Ich sah nur glückliche Gesichter. Und was mir vor allem gut gefallen hat, war, dass so viele junge Familien mit Kindern und Babys kamen“, führte Gertrud Würbel weiter aus. Und auch Kulturstadtrat Cenk Dogan stimmte in die Begeisterung ein: „Ich finde es großartig, dass dieses Festival in diesem Jahr im Würbel-Areal stattfindet. Diese Kombination hat sich gesucht und gefunden.“