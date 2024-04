Ein ganz besonderes Konzert der Musikschule Rankweil-Vorderland

Die Musik-Gala im Vinomnasaal Rankweil bringt Schüler und die Pädagogen zusammen auf die große Bühne.

RANKWEIL. Am Sonntag, 21. April findet um 18 Uhr im Vinomnasaal Rankweil unter dem Motto: „Voices meet Symphonic Rock“ ein großes Konzert statt, das die vielfältigen Klangfarben der Musikschule Rankweil-Vorderland zum Leuchten bringt: Viele Sänger und Bläser, Streicher, E-Gitarre, Klavier und Schlagzeug betreten gemeinsam die Bühne und lassen es rocken und der Vinomnasaal wird zum Beben erweckt. Moderner Tanz und eine professionelle Choreographie ergänzen die Musik. Der erste Teil beginnt mit dem Donauwalzer, Bewegungsfreude trifft dabei auf ein Ensemble mit Lehrenden und es singt das Jugendvokalensemble. Was daraus entstehen kann, zeigen die amtierenden Landesmeister im Tanzsport Evelyn und Kurt Summer im Wiener Walzer. Gleich weiter geht es mit schwungvollen Melodien mit den Chören der Musikschule Rankweil-Vorderland sowie einer Band mit Lehrenden. Während der Pause hören Sie die junge Band "Audible Dazes" mit den Talenten Janine Manser als Sängerin und Gitarristin, Martin Häusle und Lucas Prettner, Weltmusik die auch Sie begeistert. Im zweiten Teil spielt das große Blasorchester mit ausgesuchten Schüler und Lehrenden symphonische Rock- und Popmusik. Einige Stücke davon gemeinsam mit allen Chören der Musikschule. Für Musikschuldirektor Ingold Breuss und die Chorleiterin Christine Breuss wird es die letzte große Produktion in dessen langen und erfolgreichen Ära sein. Über Hundert junge und ältere Musiker sorgen für ein Konzert der Extraklasse.VN-TK