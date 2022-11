Ein frischer Wind in altem Gemäuer

Die Apotheke Bludenz Stadt verfügt über eine langjährige Tradition. Seit Kurzem erstrahlt das Geschäft mitten in der Altstadt von Bludenz in neuem funktionalen Design.

Modern und frisch renoviert zeigt sich seit Kurzem die Apotheke Bludenz Stadt. Während des Sommers wurden Räumlichkeiten des Traditionsunternehmens umgebaut. Neben der Neugestaltung des Verkaufsraums wurden im hinteren Bereich sieben zusätzliche Räume geschaffen, in denen gelagert und gearbeitet wird. In Zukunft sollen hier auch separate Beratungen angeboten werden. „Ich denke, dass gerade im Gesundheitswesen die Zeit zum Zuhören gegeben sein sollte. Mit unseren Beratungsgesprächen bieten wir die Möglichkeit, darüber aufzuklären, welche Wirkung die jeweiligen Medikamente haben und ob diese überhaupt zusammenpassen. Außerdem erklären wir auch die Inhaltsstoffe und finden mitunter ein traditionelles pflanzliches Mittel aus der europäischen Medizin als Ersatz“, erklärt Geschäftsführerin Caroline Slupetzky. Seit April 2018 führt die Pharmazeutin mit ihrer Schwester, Michaela Çifçi, die Apotheke. Dass die Schwestern einmal die Apotheke vom Vater übernehmen, hätten beide nicht gedacht. Michaela Çifçi habe sich immer mehr für den kaufmännischen Bereich und Buchhaltung interessiert. „Und ich habe schon früh mitbekommen, dass es sehr viel Arbeit ist, eine Apotheke allein zu führen“, erzählt Caroline Slupetzky, die sich von der Büroarbeit lieber fernhält. Sie wollte eigentlich Lehrerin für Mathematik und Biologie werden: „Dann habe ich ein Jahr in der Apotheke gearbeitet und die Entscheidung fiel klar auf Pharmazie.“ Gemeinsam ergänzen sich die beiden Frauen aber ideal. Während die eine ihre Leidenschaft im Backoffice auslebt, freut sich die andere darüber, ihren Beruf im Labor und Verkaufsraum ausüben zu können. „Meine Arbeit ist sehr vielseitig. Am schönsten finde ich, dass wir Menschen ganz niederschwellig helfen können“, sagt die Pharmazeutin.