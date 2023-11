Ein Fest für ein ganzes Dorf - 5 Jahre „Unser KleinWien“ in Doren

Bis auf den letzten Platz besetzt war diesen Sonntag – wie schon oft – das „KleinWien“ in Doren.

Kein anderer Raum ist im Dorf so stark frequentiert wie dieser Ort der Begegnung. Hier fanden in den 1825 Tagen seit der Eröffnung nicht weniger als 35 Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Cocktailabende und Verkostungen statt.



Die örtlichen Vereine nutzten ihn für etwa 400 Stitzungen, Stammtische oder Besprechungen. Die Liebe zur Musik wurde von der Musikschule Bregenzerwald hier in über 740 Unterrichtsstunden vermittelt.