Ein Fest für die Bevölkerung

„Wir wollen eine alte Tradition wieder aufleben lassen und die Plätze und Orte in Bludenz neu bespielen.

So wie es früher üblich war, einmal im Jahr ein Fest für die Bludenzer Bevölkerung zu veranstalten wie beispielsweise das Fest der Zauberer, wollen wir diese Intention wieder aufgreifen und weiterführen“, erklärt Alfons Feuerstein, Obmann des Vereins für Tourismus und Freizeit. Die Aktivitäten des Vereins bestehen nicht nur in der Stadtverschönerung und in der Instandhaltung von Wanderwegen in der Umgebung, sondern solle auch der Belebung der Innenstadt dienen.