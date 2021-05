Ein Engel der Geschichte

Eine Skulptur des Künstlers Günther Blenke wird nun dauerhaft den historischen Kern der Stadt Hohenems mitgestalten.

Der 1965 in Hohenems geborene Bildhauer Günther Blenke arbeitet vor allem mit Metall in Kombination mit anderen Materialien und erkundet in seinen Skulpturen das Verhältnis zwischen dem Menschen und seiner Umwelt, aber auch zwischen Mythos und freier, abstrakter Form. Seit 2006 leitet er ein offenes Atelier und arbeitet häufig mit anderen Kunstschaffenden, insbesondere auch Laien und Jugendlichen zusammen. Für seinen „Engel der Geschichte“ hat Blenke Holz als Material gewählt: Ausgehend von dem Stück eines verbrannten Baumes aus der Schweiz, in den ein Blitz eingeschlagen ist – und dessen Astloch wie ein weit aufgerissenes Auge zurück in die Geschichte blickt. Das Haus, vor dem es steht, das ehemalige Gasthaus Engelburg, gehörte im 19. Jahrhundert zeitweise der mütterlichen Familie von Stefan Zweig, den Brettauers. Dort sind, im Schubertiade-Museum, auch Dokumente zu Stefan Zweig zu sehen, dem es gelang, aus Europa zu fliehen, der sich aber 1942 im Exil ebenfalls das Leben nahm. An Walter Benjamin und seinen Begriff der „letzten Europäer“ erinnert 2020/21 auch eine Ausstellung im Jüdischen Museum Hohenems. In seinen „Thesen über den Begriff der Geschichte“ schrieb Benjamin 1940: „Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen.“