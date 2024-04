Ein echsoterischer Abend: Die Echse tourt durch Österreich

Der Jüngste ist die Echse nicht mehr, bei einer falschen Bewegung droht schon mal ein Echsenschuss. Und doch befindet sich das mutmaßlich erfolgreichste Reptil Deutschlands derzeit auf Österreichtournee. Nach der Premiere in Salzburg machte der schuppige Kabarettist samt Puppenvater Michael Hatzius Freitagabend in Wien Station. "Lieber in Wien im Stadtsaal, als in Gütersloh im Kühlhaus", so Schwein Thorsten pragmatisch - eine weitere Figur aus dem Hatzius'schen Universum.

Zu diesem gehören auch das wenig charmante Schwein Steffi oder das depressive Huhn. Der unbestrittene Godfather der Truppe ist aber fraglos die Echse. Schließlich lebt das Urviech, das scheinbar bequem am Schoß von Hatzius Platz nimmt und dem Publikum Zigarre rauchend die Welt erklärt, auch schon seit Urzeiten. Und hat entsprechend viel gesehen und zu erzählen.

Da lernt man, dass man die Dinge manchmal aus einer anderen Perspektive betrachten muss - von oben herab. Was bleibt einem auch sonst? "Wir leben ja in einer Zeit, in der die egoistischen Interessen des Einzelnen mehr zählen als meine eigenen." Und so entspinnt sich ein Abend, der vom sektenhaften Bioladen samt Vergleich von Al Kaida und Alnatura über die Feststellung, dass Männer vom Fisch abstammen ("schwanzgesteuert") bis hin zur Verwunderung über so manche Eigenheiten des österreichischen Idioms reicht.

Wirklich überraschend ist aber, wie sehr der Berliner Puppenspieler Michael Hatzius - mittlerweile Stammgast in den großen TV-Kabarettsendungen - das Publikum einbezieht und seine Improvisationskünste und Schlagfertigkeit unter Beweis stellt. Da geht es auf Zuruf um den Weltfrieden ebenso wie um das Kastrieren des eigenen Hundes.

Überzeugen von diesen durch und durch echsoterischen Fähigkeiten können sich nun noch die Linzer und St. Pöltener. Am heutigen Samstag ist die bunte Puppentruppe im Linzer Posthof zu Gast und tags darauf in der Bühne im Hof in St. Pölten.

(Von Martin Fichter-Wöß/APA)

