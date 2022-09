Ein digitaler Dienstleister für die Gastronomie

Software-Spezialisten bieten den Gastronomen maßgeschneiderten Service.

Als rechte Hand der Gastronomiebranche fungiert die MEINbusiness GmbH in Sachen Digitalisierung. Mittels neuester Cloudtechnologie wird das Leben vieler Gastronomen erleichtert. Das geschieht durch Rechnungsdigitalisierung, automatische Buchhaltung, Live-Berichtswesen, Rezeptdatenbank und einiges mehr. Damit hat das seit acht Jahren bestehende Unternehmen den Puls der Zeit getroffen. Jahr für Jahr wird ein wirtschaftliches und personelles Wachstum verzeichnet. „In fünf Jahren wollen wir unsere Belegschaft verdreifachen und unseren Umsatz auf 20 Millionen Euro steigern“, hat sich Geschäfts­führer ­Markus Schwarzenbacher hohe Ziele gesetzt. Derzeit werden rund 750 Kundenbetriebe betreut. Darunter befinden sich auch namhafte Gastro-Unternehmen aus Vorarlberg wie beispielsweise Pier 69, Wirtshaus am See oder One more. In Europa gibt es kein Unternehmen, das solch ein Gesamtpaket für die Gastronomie anbietet.