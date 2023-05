Sandra und Veithi, die Frühstücksradio-Moderatoren von ANTENNE VORARLBERG, haben für die Feuerwehren im Ländle ein Dankeschön der ganz besonderen Art einfallen lassen.

Es gibt in Vorarlberg so viele freiwillige Helfer, die tagtäglich mitanpacken und ihren Mann oder ihre Frau stehen. In Vorarlberg sind das 120 freiwillige Feuerwehren mit über 7000 Feuerwehrleuten, die für uns alle ihre Freizeit opfern und immer für uns da sind. Egal ob bei einem Brand, bei Hochwasser oder auch wenn nur mal eine Katze auf dem Baum ist – auf unsere Feuerwehren im Ländle ist Verlass!

self all Open preferences.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Wolfurt haben Sandra und Veithi vom ANTENNE VORARLBERG Frühstücksradio stellvertretend für alle Feuerwehren im Ländle einen Feuerwehrsong kreiert und dabei ist auch ein tolles Musikvideo entstanden, in dem man die Feuerwehrleute so richtig in Action sieht.

„Es ist an der Zeit, mal so richtig Danke zu sagen, und das wollten wir auf eine unterhaltsame Art und Weise. Im Video sieht man, dass die Feuerwehrleute trotz schwieriger Einsätze auch Spaß miteinander haben. Das ist so ein schöner Zusammenhalt, den es dort gibt. Ich glaube, bei den Feuerwehrlern können wir uns noch viel abschauen“, ist sich Moderatorin Sandra sicher.