Ein buntes Gartenjahr mit dem Obst- und Gartenbauverein Dornbirn

Am kommenden Samstag, 17. Februar startet offiziell das Jahresprogramm des OGV Dornbirn.

Bereits am Freitag, 23. Februar steht dann ein spannender Vortrag zum Thema „Lebensraum Naturgarten“ im Dornbirner Kolpinghaus an. Margit Rusch erzählt dabei über die große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten mit zahlreichen unterschiedlichen Elementen und teilt Ideen, für den Einstieg in den eigenen Naturgarten.