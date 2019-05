Ein blühendes Stadtzentrum

Grüne Daumen und Raritäten beim Gartentag in Dornbirn.

DORNBIRN Hobby-Gärtner kamen vergangenes Wochenende in Dornbirn voll auf ihre Kosten: Pflanzen, Blumen, Hochbeete, Dekoration und Accessoires für Haus und Garten machten Lust auf den Saisonstart. Den grünen Daumen muss man schließlich jährlich auf die Probe gestellt werden, wissen die Besucher. Im Pfarrpark befand sich ein Grünholzmobil, welches aktiv zum Mitmachen in der Holzwerkstatt einlud. „Eine Besonderheit für unsere jüngsten Gärtner“, erklärten die Veranstalter. Gleich daneben befand sich der bereits bekannte und bei Kindern beliebte Seildreher Günter Emhart. Neben Seilen bot Emhart selbstgeflochtene Körbe, Besen und Nützliches an.