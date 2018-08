Ein Blick über den Tellerrand

Der Sommerevent des Kiwanis Club Dornbirn führte die Mitglieder zum Lech Classic Festival.

Dornbirn. Es sollte ein schöner Ausflug werden. Aber nicht nur das. Wenn sich der Dornbirner Reiseunternehmer persönlich an das Lenkrad eines Firmenbusses setzt, hat das einen guten Grund. Die Idee von Klaus Herburger, Past President Kiwanis Club Dornbirn, war es, Mitglieder und Gäste aller fünf Vorarlberger Kiwanis Clubs nach Lech zu chauffieren, wo die vergnügte Truppe am 1. August den „Slawischen Abend“ bei dem Lech Classic Festival besuchte. Damit setzte Klaus Herburger gleichzeitig einen neuen Akzent für das Clubleben. „Nicht so einfach gestaltete sich die Umsetzung des Vorhabens und vor allem die Findung eines gemeinsamen Termins“, gab jedoch Angelika Amann, KC Bregenz Rheintal Iris und Lieutenant Governor von Vorarlberg, zu bedenken.

„Kiwanis International ist nicht nur die zweitgrößte Kinder Hilfsorganisation der Welt – nach UNICEF – sondern ist allgemein bestrebt, den humanitären und geistigen Werten den Vorrang vor den materiellen Werten zu geben“, informiert Manfred Hagen. „Es passte gut zu den Themen Werte und Verständigung, dass die Lech Classic Konzerte heuer einen Schwerpunkt gesetzt haben, der die klassische Musik aus mehreren Ländern Europas, speziell auch Osteuropas, umfasst“, stellt Manfred Hagen fest. In einer Zeit, in der das Vereinte Europa von manchen auch in Frage gestellt wird, sei es wichtig, die kulturelle Vielfalt, aber auch die geistige Gemeinschaft dieses Kontinents, zu präsentieren. „Europa ist mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft“, ist Hagen überzeugt, „letztlich ist Europa eine geistig – kulturelle Gemeinschaft, die sehr viele Werte zu bieten hat“. Der Konzertbesuch in Lech hat das eindrücklich bewiesen.