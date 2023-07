Ein Beruf mit Zukunft: Elektrotechnik

Ob klassische Lehre mit Spezialisierung Automatisierungstechnik, duales Studium oder Duale Akademie – Elektrotechnikerinnen und Elektrotechniker sind gefragte Fachkräfte.

Blum bietet drei Möglichkeiten, um als Elektrotechnikerin oder Elektrotechniker durchzustarten. Wer sich nach der Matura beruflich weiterentwickeln möchte, kann an der FH Vorarlberg „Elektronik und Informationstechnologie“studieren und im Unternehmen Berufspraxis sammeln. Für wen ein Studium nicht in Frage kommt, der kann die Duale Akademie Elektrotechnik absolvieren und das mit verkürzter Lehrzeit. Bei Blum ist auch die Wahl der klassischen Lehre ein Volltreffer. Die jungen Fachkräfte arbeiten früh in den Abteilungen aller Werke mit und lernen direkt von Expertinnen und Experten. Doch egal, welchen Weg junge Menschen wählen, Elektrotechnik ist ein Beruf mit Zukunft: Interessierte lernen wie komplexe Produktionsanlagen aufgebaut, programmiert, optimiert bzw. repariert werden, zudem beschäftigen sie sich mit Netzwerktechnik und Informatik.

Duales Studium

Braian Plaku hat sich für ein Studium an der FHV und Blum als betreuender Betrieb entschieden: „Ich habe die österreichische HTL in Shkodra abgeschlossen und war dann hin und her gerissen: Eigentlich wollte ich Arbeiten gehen, andererseits das Wissen in der Technik und mein digitales Know-how ausbauen“, erzählt der Dornbirner. „Ich habe mich online informiert und die Struktur der FH Vorarlberg und die Mischung aus Theorie und Praxis hat für mich am besten gepasst. Zudem finde ich die innovativen Produkte und Anlagen von Blum sehr spannend.“ Beim Schnuppern hat sich der 20-Jährige sehr wohlgefühlt und gleich zugesagt. „Es waren alle sehr freundlich und ich habe gesehen, was die Auszubildenden – egal ob Lehre, Duale Akademie oder Studium – leisten und da habe ich gedacht, das möchte ich auch können“, erklärt Braian abschließend. Das duale Studium bringt viele Vorteile mit sich: Theoretische Inhalte lassen sich direkt mit praktischen Erfahrungen verknüpfen und auf den Prüfstand der Realität stellen. Sein eigenes Geld zu verdienen, schafft zudem finanzielle Unabhängigkeit.

Als Team zusammenwachsen

Neben der Vermittlung von Fachexpertise setzt Blum bei allen Ausbildungswegen auf einen ganzheitlichen Ausbildungsweg. In Workshops wird das Teamwork gestärkt und kreative Lösungsansätze trainiert. Diese Maßnahmen erleichtern die Zusammenarbeit und das Herangehen an neue Aufgaben, auf die jungen Menschen in der täglichen Arbeit und im späteren Berufsalltag treffen – ganz egal welchen Weg die Fachkräfte von morgen wählen.