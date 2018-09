Ein ausgezeichnetes Vermögensmanagement

Als Kundenbank lebt die Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) das Bankgeschäft seit über hundert Jahren, so, wie es erfunden wurde.

Auch das firstfive-Siegel für herausragende Ergebnisse in der Vermögensverwaltung oder die Auszeichnung der konzerneigenen Fondsgesellschaft, der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., als „beste Fondsgesellschaft in Österreich“ bestätigen den Weg. Die BTV verwaltet Kundengelder von 14,2 Mrd. Euro. Die BTV wächst in all ihren Regionen. Dies ermöglichte auch ein Halbjahresergebnis vor Steuern von plus 18,8 Prozent auf 80,9 Mill. Euro. Zudem weisen die Geschäftsvolumina aller wichtigen Bilanzpositionen wie Finanzierungen an Kunden, betreute Kundengelder, Eigenkapital oder ­Bilanzsumme die höchs­ten Stände in der 114-jährigen Geschichte der Bank auf.