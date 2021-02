Ein ausgezeichneter Jahresbeginn für VOL.AT

Die Zahlen der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigen der Vorarlberger Newsplattform VORARLBERG ONLINE einen Anstieg in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr.

Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger riefen im Jänner über 14,6 Millionen Mal die VOL.AT-Startseite auf. Dies bedeutet einen enormen Anstieg von über 35,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf alle Page Impressions, also alle Seitenaufrufe, betrachtet, darf sich die Vorarlberger Nachrichtenplattform ebenfalls über eine Steigerung von beinahe 19 Prozent freuen. Die Userinnen und User riefen über 54 Millionen Seiten auf und informierten sich über die aktuellen Ereignisse in Vorarlberg und der Welt.

2020: VOL.AT ist Vorarlbergs Informationsquelle

Jahresrückblick 2020

Doch durch das Coronavirus musste sich die VOL.AT-Redaktion neu organisieren: Um die Leserinnen und Leser ständig up to date zu halten, wurden dementsprechende Maßnahmen getroffen. Das Redaktionsteam hat auf Homeoffice umgestellt und es wurden sogar eigene Sendestudios Zuhause eingerichtet. "Wir haben sehr viel positives Feedback von unseren Leserinnen und Lesern erhalten. Das zeigt, dass sich unsere Anstrengungen gelohnt haben und ich möchte allen Leserinnen und Lesern für die Treue und das Vertrauen sowie dem ganzen Team für das große Engagement danken", sagt VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer.

„Unser Ziel ist es, die Vorarlberger so schnell wie möglich über die hochaktuellen Geschehnisse zu informieren. Da die digitale Welt besonders schnelllebig ist, haben wir in den letzten Jahren vermehrt auf Video-Beiträge, Podcasts und andere digitale Medien gesetzt. Außerdem haben wir Sondersendungen zu bestimmten Themen sowie Live-Berichterstattungen eingeführt, um zeitnah berichten zu können. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass VOL.AT in Vorarlberg die beliebteste Anlaufstelle für Informationen ist. Mitte März hat sich die Zahl der Besucher, die gleichzeitig auf der Webseite sind, sogar versechsfacht – ein neuer Rekord“, so Chefredakteur Marc Springer. „Seit 25 Jahren informieren sich die Vorarlberger auf unserer Newsplattform und wir freuen uns, dass die Leser unsere Arbeit mit ihrer Treue belohnen. Dafür sagen wir ‚Danke‘!“