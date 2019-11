Ein Ausflug ins Blaue: Ruzowitzky dreht "Hinterland" in Wien

Mit "Hinterland" widmet sich der österreichische Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky dem Wien der 1920er-Jahre. Davon ist beim Setbesuch am Mittwoch allerdings nur wenig zu sehen, ist das Studio doch beinahe vollständig blau ausgekleidet. Hier soll später ein verzerrtes Bild der Hauptstadt digital eingefügt werden - ganz im Stil von "Das Cabinet des Dr. Caligari".

"Das ist der Stephansdom, und die gehen da jetzt alle rein", erklärt Ruzowitzky, während er auf die Statisten im großen blauen Raum zeigt. Diese blauen Flächen werden später durch digitale Bilder ersetzt. Mit Crowd-Duplication sollen aus den 45 in Wintermäntel gekleideten Menschen später einmal 500 werden, die alle in den Dom hineinströmen. "Das ist ein Vorteil bei der Machart, da man alle beliebig oft multiplizieren kann und so eine Unmenge von Statisten hat", so der Regisseur.