Ein Aufruf zur Rettung der Platane

Stadträtin Juliane Alton setzt sich bei der geplanten Verlängerung der Fußgängerzone für die Erhaltung des Baumes ein.

Dornbirn. Eine Nacht- und Nebelaktion sei wohl nicht zu befürchten, beruhigte Stadträtin Juliane Alton (Grüne), die zur Rettung der Platane bei der Europapassage aufgerufen hatte. Trotzdem müsse ein deutliches Zeichen gesetzt werden. Als Anlass dafür nahm sie die geplante Erweiterung der Fußgängerzone in der Schulgasse Richtung Süden, angefangen von der Mozartstraße/Europapassage bis hin zur Jahngasse. Eine große, fußläufige Innenstadt sei erfreulich, so die Stadträtin, die sogleich deutlich machte, worum es ihr geht. „Das einzige, was uns stört ist, dass der große Baum am Eingang zur Europapassage im Plan der Architekten LAAC, Innsbruck, nicht mehr vorgesehen ist, erklärte sie an Ort und Stelle. Alton ist der Überzeugung, dass Bäume und Pflanzen bei der Planung mitgedacht, statt beseitigt werden müssen. „Diese Mühe sollte es ihnen wert sein“, machte sie am Tag des Baumes konkret, denn immerhin 40 Jahre hatte diese Platane zur Erlangung der stattlichen Größe gebraucht.