Ein Arbeitsplatz im prallen Leben

Als Kind wollte sie Krankenschwester wer­den, „weil ich mit Menschen schaffen woll­te“.

Heute arbeitet Marina Moosbrugger (27) tatsächlich im Spital. Sie ist Seelsorgerin im LKH Rankweil und im Spital Dornbirn. Und das kam so: Nach der Matura wusste Moos­brugger nur eines: „Ich möchte etwas tun, wo ich am Leben dran bin.“ Denn das Leben und die Menschen faszinieren die Wälderin. Nach einem Au-Pair-Aufenthalt in Australien wusste sie mehr. „Ich entschied mich für ein Theologie-Studium und für eine Psychothe­rapie-Ausbildung. Denn mich interessierten Lebens- und Glaubensfragen.“ Ihre Eltern hatten ihr das Grundvertrauen vermittelt, „dass Gott für uns da ist“. Ins pralle Leben kam die Studentin während eines Auslands­semesters in Indien, wo sie in einem Waisen­haus und Hospiz arbeitete. Als Pastoralassis­tentin stand sie ebenfalls voll im Leben. „Ich war Seelsorgerin in einem Einkaufszentrum.“