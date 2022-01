Ein Abschlusssieg wäre von ganz großer Bedeutung

Österreich will im letzten Spiel der EM gegen Belarus noch gewinnen.

"Wir haben gegen Deutschland ein super Spiel abgeliefert. Die Jungs waren motiviert, haben Vollgas gegeben und haben eine sehr gute Abwehr gespielt. Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft", ist Teamchef Aleš Pajovič stolz auf sein Team. Ein wenig Enttäuschung über die verpasste Sensation ließ sich aber nicht verbergen: "Ich dachte, heute ist vielleicht dieser Tag an dem wir Deutschland schlagen. Aber am Ende ist es leider nicht passiert."