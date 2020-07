Eifrige Verhandlungen vor Sommer-Ministerrat

Vor dem Sommer-Ministerrat am Mittwoch wird in der Regierung noch über mehrere Punkte eifrig verhandelt. Mögliche Themen sind ein neues Kurzarbeits-Modell und die geplante Ampelregelung zum Coronavirus, über die aber zum Teil noch bis Mittwochfrüh verhandelt wird. Die geplanten Maßnahmen gegen Hass im Netz werden entgegen ursprünglichen Überlegungen noch kein Thema sein.

In Planung ist jedenfalls ein Arbeitsmarktpaket mit Stiftungen für Arbeitslose und vor allem einem neuen Kurzarbeitsmodell. Angestrebt wird ein Nachfolgemodell zur Corona-Kurzarbeit, die im September ausläuft. Die Arbeitgeberseite drängt auf eine Fortbildungspflicht für Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmervertreter wollen, dass je nach Verdiensthöhe weiter 80 bis 90 Prozent des Gehalts ausbezahlt werden. Ob diese Forderung erfüllt wird, wollte ÖVP-Arbeitnehmerchef August Wöginger am Dienstag nicht sagen. Das österreichische Kurzarbeitsmodell suche in Europa seinesgleichen, meinte Wöginger. Die Sozialpartnerverhandlungen seien aber noch am Laufen und dem wolle er "nicht vorgreifen".