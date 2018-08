Eiffelturm nach Streik ab Freitag wieder geöffnet

Der Eiffelturm wird am Freitag nach einem Mitarbeiterstreik wieder geöffnet. Das Pariser Wahrzeichen werde ab 09.00 Uhr seine Pforten wieder für Besucher öffnen, teilten Betreibergesellschaft und Gewerkschaften am Donnerstag mit. Das Monument war seit Mittwochnachmittag geschlossen.

Die Betreibergesellschaft war in Verhandlungen mit den Gewerkschaften gegangen, die jedoch am Mittwoch unterbrochen wurden. Daraufhin wurde der Eiffelturm geschlossen. Am späten Mittwochabend und am frühen Donnerstagmorgen wurden die Verhandlungen fortgesetzt.