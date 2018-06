Eifersüchtiger zündete Pkw der Ex-Freundin an

Ein eifersüchtiger 30-Jähriger aus dem burgenländischen Bezirk Jennersdorf soll das Auto seiner oststeirischen Ex-Freundin angezündet haben. Dadurch wurde ein weiteres Auto erheblich beschädigt und eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Mann wurde nach umfangreichen Erhebungen festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Das Feuer an dem Pkw war schon in der Nacht auf den 1. Mai gelegt worden, die Erhebungen hatten sich länger hingezogen: Der Wagen der Frau wurde am Parkplatz eines Mehrparteienhauses in Neudau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) total zerstört, ein weiterer Pkw erheblich beschädigt.