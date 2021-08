Eierproduzenten wollen Preiserhöhung um mindestens 2 Cent

Österreichische Eiererzeuger fordern angesichts steigender Futtermittel- und Produktionskosten eine Anhebung der Produzentenpreise. Sie schlagen Alarm, dass "immer mehr Betriebe ihre Existenzgrundlage bedroht sehen". Die Erzeugerpreise müssten nun um mindestens 2 Cent pro Ei angehoben werden, so der Obmann der EZG-Frischei, Franz Kirchweger. Er setzt dabei auf Verständnis von den Konsumentinnen und Konsumenten und fordert vom Handel Verantwortung.

"Ich bin davon überzeugt, dass die heimischen Verbraucher bereit sind, diesen nachvollziehbaren Mehrpreis für ein so hochwertiges, regional erzeugtes Lebensmittel auch zu bezahlen", so Kirchweger Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung. Die Partner im Handel seien aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen, im Interesse der Bäuerinnen und Bauern aber auch der Konsumentinnen und Konsumenten.

"Sollte jetzt keine Preisanpassung an die realen Produktionskosten bei Eiern gelingen, dann verlieren viele kleine und mittelgroße heimische Betriebe ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage", warnte Kirchweger heute. "Die Futterkostensteigerungen sind bei gleichbleibenden Eierpreisen für sie wirtschaftlich nicht mehr zu verkraften." Dazu komme, dass wegen des nach wie vor niedrigen Absatzes in der Gastronomie weiterhin große Mengen an Eiern zu sehr niedrigen Preisen in der eierverarbeitenden Industrie verwertet werden müssten.