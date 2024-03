Eierimport steigt - Agrarier wollen mehr Transparenz

Wegen schwankender Preise und gestiegener Produktionskosten bleiben einige heimische Ställe für Legehennen derzeit leer, hieß es am Montag bei einem vorösterlichen Pressetreffen in der Landwirtschaftskammer Steiermark. Gleichzeitig nehme der Import von ausländischen Eiern stark zu. Daher fordert die Kammer mehr Transparenz bei verarbeiteten Lebensmitteln und in der Gastronomie sowie mehr heimische Eier in der Gemeinschaftsverpflegung.

"Wir wissen nicht, welche Eier in Mayonnaise, Nudeln, verschiedenen Kuchen drinnen sind", erklärte die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Steiermark, Maria Pein. Bei Eiern, wie man sie im Handel kaufen kann, zeigt die Kennzeichnung Herkunft und Hühnerhaltung an. Bei bereits verarbeiteten Produkten fehle allerdings die Transparenz. Oft wird auf billigere Eier aus dem EU-Ausland oder Drittstaaten - beispielsweise Ukraine und Polen - zurückgegriffen, was aber bisher für die Konsumentinnen und Konsumenten noch selten ersichtlich ist. In Österreich seien die Tierwohlstandards höher als in anderen Ländern - etwa die gentechnikerfreie Fütterung mit Donausoja oder ein höherer Anteil in der Bio- und Freilandhaltung im EU-Vergleich. "Wir müssen bei diesen Standards bleiben", sagte der Sprecher der steirischen Legehennenhalter, Hans-Peter Schlegl. Trotz Verbots kommen laut Daten der Kammer immer noch knapp 40 Prozent der Eier in der EU aus Käfighaltung.

Auch von Gastronomiebetrieben fordert die Landwirtschaftskammer, offener mit der Herkunft der Eier umzugehen - auch bei bereits verarbeiteter Ware in Form von Flüssigei. Einige gingen bereits mit gutem Beispiel voran. Das gelte auch für Kantinen: "Immer mehr Großküchen und Gemeinschaftsverpflegungen entscheiden sich dazu, die Herkunft zu kennzeichnen", sagte Pein. Durch das "Gut zu wissen"-Siegel der Landwirtschaftskammer können Großküchen für Schulen, Krankenhäuser oder Betriebskantinen offenlegen, woher sie Fleisch, Milch und Eier beziehen. Seit 1. September 2023 gilt für Großküchen die Verordnung zur verpflichtenden Kennzeichnung.

Heimische Legehennenbetriebe seien derzeit mit großer Unsicherheit konfrontiert, vor allem kleinstrukturierte. "Viele Landwirte sagen: Ich lass meinen Stall lieber leer", erklärte Schlegl, der selbst in der Weststeiermark Hühner hält. Grund dafür seien gestiegene Kosten bei Futter, Energie und Logistik sowie der Preisdruck durch Importe. Laut Landwirtschaftskammer sei die Zahl eingeführter Eier nach einem kontinuierlichen Rückgang österreichweit von 62 Mio. im Jahr 2022 auf 300 Mio. Eier im Vorjahr drastisch gestiegen. In der Folge wurden um 322.000 weniger Legehennen eingestallt.

Laut Daten der Landwirtschaftskammer werden derzeit in Österreich 7,2 Millionen Legehennen in 2.471 Betrieben gehalten; 2,5 Millionen davon in der Steiermark, das macht 36 Prozent aus. Bundesweit entfallen 55,6 Prozent auf Boden-, 31,2 Prozent auf Freiland- sowie 13,2 Prozent auf Biohaltung. 94 Prozent des Bedarfs können im Inland gedeckt werden, in der Steiermark beträgt der Selbstversorgungsgrad 222 Prozent. Pro Kopf werden in Österreich 248 Eier jährlich konsumiert. Eine Henne legt im Durchschnitt 275 verkaufsfähige Eier.

Die Landwirtschaftskammer geht davon aus, dass zu Ostern in Österreich pro Person acht gefärbte Eier gegessen werden. Es gebe heuer ausreichend heimische Eier, man habe vorgesorgt. "Die Ostereier im Lebensmittelhandel sind zu 100 Prozent aus Österreich", garantierte Schlegl.