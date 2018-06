Ehrungen und Rückblick auf eine erfolgreiche Saison

Die Dornbirner Fasnat-Zunft lud zur Jahreshauptversammlung.

Diese Situation macht Mut und gibt viel Elan um in die kommende Saison zu starten. Höhepunkt neben den beliebten Narrenabenden (Premiere am 18.01.2019) im Dornbirner Kulturhaus wird der große Dornbirner Umzug (Sonntag, 03.03.2019) sein, zu dem wieder zig hunderte Mäschgerle aus Nah und Fern, sowie tausende Zuschauer erwartet werden. Erste Ausblicke gab es schon für das kommende Jahr, wo der Dornbirner Zunftwagen im Ländle bei den Umzügen unter dem Thema „Weltgymnaestrada“ mobil aufmerksam machen wird.

Eine erfolgreich abgeschlossene Saison wird gerne zum Anlass genommen, verdiente Mitglieder, die die Basis für eine lebende Vereinstätigkeit darstellen, zu ehren und auszuzeichnen. So wurden bei der JHV auch wieder 9 Damen und Herren mit dem Dornbirner Orden in Bronze, 6 in Silber und gleich 10 Personen mit dem höchsten Orden der Zunft – in Gold – ausgezeichnet. Die nächste Fasnat kann aus Sicht der Dornbirner kommen!