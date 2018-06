Ehrungen bei der Zumtobel Group

Das Unternehmen bedankt sich bei 194 Mitarbeitern für insgesamt 3360 Jahre Firmenzugehörigkeit.

Dornbirn. Als Dank für insgesamt 3360 Jahre Firmentreue und Verbundenheit ehrte die Zumtobel Group am 15. Juni ihre Jubilare im Jahr 2018. Im Rahmen eines Festabends im Haus der Messe in Dornbirn feierten insgesamt 194 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zumtobel Group und ihrer Marken ein Firmenjubiläum. Das Unternehmen setzt damit die noch junge Firmentradition fort, alle Jubilare in einer gemeinsamen Feier zu ehren.

„Die Entwicklung eines Unternehmens fordert von seinen Mitarbeitern immer wieder große Anpassungsfähigkeit, eine stetige Offenheit für Neues und den Blick nach vorne. Gerade deshalb sind wir dankbar, Mitarbeiter zu haben, die bereits seit Jahrzehnten den Weg der Zumtobel Group mit uns gehen. Sie haben die Entwicklung unseres Unternehmens dank ihrem Engagement und ihrer Verbundenheit aktiv mitgestaltet und geprägt und tragen auch heute maßgeblich zum Erfolg der Zumtobel Group bei. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit“, so Christian Ranacher, Senior Vice President Global HR.

Auch in diesem Jahr waren zahlreiche unterschiedliche Jubiläen vertreten: angefangen vom 10-jährigen Firmenjubiläum hoch in 5er-Schritten bis zu 40 Jahren Zugehörigkeit zur Unternehmensfamilie. Neben dem Management der Zumtobel Group und den Betriebsräten waren auch die Führungskräfte und Partner der Jubilare zur gemeinsamen Feier eingeladen. Als Ehrengäste anwesend waren Mario Kempf, Fachbereichsgeschäftsführer Wirtschaftskammer Vorarlberg, sowie Hubert Hämmerle, Arbeiterkammer Vorarlberg Präsident.

Die Ehrungen fanden zwischen den einzelnen Gängen des Festmenüs statt. Im Anschluss an den offiziellen Teil fanden die Feierlichkeiten bei Musik und Tanz und vielen Gesprächen ihren Ausklang.