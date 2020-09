Ehrung für neue Fachkräfte: Meisterfeier live

In Götzis werden am Donnerstagabend die neuen Meister der Sparten Gewerbe und Handwerk gefeiert.

Ab 19.30 Uhr werden in der Kulturbühne AMBACH in Götzis die neuen Fachkräfte der Sparten Gewerbe und Handwerk ausgezeichnet. Mit der erfolgreich absolvierten Meister- bzw. Befähigungsprüfung haben sie einen neuen Meilenstein in ihrer Berufskarriere gesetzt. VOL.AT und Ländle TV berichten am 19.30 Uhr live.