Ehrung für Leni Bohle und Linda Chai

Bei den „ÖFT Austria Finals“, den 75. Staatsmeisterschaften im Kunstturnen in Graz am 6. Juni 2021, konnten Leni Bohle und Linda Chai kürzlich groß aufzeigen.

Beide waren maßgeblich am vierten Titel in Serie und dem 13. seit 2004 in der „Mannschaftswertung Mehrkampf Frauen“ der VTS-Equipe beteiligt. Leni Bohle lieferte bei den Juniorinnen eine weitere Talentprobe ab. Sie verfehlte im Mehrkampf als Vizemeisterin nur um 0,15 Punkte die höchste Auszeichnung und durfte sich in den Einzeldisziplinen über Gold am Sprung und Boden bzw. Silber am Barren freuen.