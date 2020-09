Ehrenamtliche für Lernhilfe gesucht

Für viele Kinder ist es wertvoll und motivierend, wenn sich jemand für sie Zeit nimmt, um mit ihnen die Hausübungen zu machen oder zu lernen.

Dieses unentgeltliche Angebot der Stadt richtet sich an Kinder, die von der Volksschule dafür vorgeschlagen werden. Die Lernhilfe selbst erfolgt einmal pro Woche in städtischen Räumlichkeiten, in denen gleichzeitig mehrere Ehrenamtliche mit jeweils einem Kind oder mit zwei Kindern lernen.



Interessierte melden sich bitte unter der Telefonnummer 05574 410 1660 oder per E-Mail unter stadtteilbuero@bregenz.at.