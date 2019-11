Ehre verletzt: FPÖ will Krone-Redakteur klagen

Die FPÖ will den Chefredakteur der Salzburger "Kronen Zeitung", Claus Pandi, wegen "Ehren- und kreditschädigender Aussagen" klagen.

"Tief in der DNA dieser Partei"

Hafenecker zeigte sich am Mittwoch in einer Aussendung über die Aussagen Pandis beim Privatsender PULS 24 vom 20. November verärgert, die der Journalist in der Analyserunde nach der Diskussion der Spitzenkandidaten für die steirische Landtagswahl getätigt hatte: "Aber dass er mit dieser ganzen Liederbetätigung nichts zu tun hat, kann ich nicht glauben. Das ist tief in der DNA dieser Partei. Wer bei dieser Partei ist, der hat solche Liederbücher", habe Pandi laut FPÖ gesagt.