Ehemaliger Altacher Publikumsliebling soll für eine glorreiche Zukunft in Koblach sorgen

Vor dem brisanten Nachbarschaftsduell gegen Meiningen hat Koblach den Vertrag mit Alexander Guem verlängert.

KOBLACH. Im Nachtragsspiel vom 3. Spieltag in der Fußball Vorarlbergliga kommt es am Samstag, 11. November, um 14.30 Uhr, auf der wunderschönen Sportanlage Im Lohma in Kobach zum mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell zwischen Peter Dach FC Koblach und SK CHT Austria Meiningen. Beide Traditionsvereine liegen punktgleich an der elften und zwölften Stelle und stecken in großer Abstiegsgefahr. Vor dem brisanten Match hat FC Koblach eine ganz wichtige Personalie getroffen. Ex-Altach Publikumsliebling Alexander Guem (46), seit sechs Meisterschaftsspielen Interimscoach in Koblach, wird vorerst bis Saisonende die Kummenberg-Mannschaft betreuen. Eine längerfristige Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Bresner und den Verantwortlichen von FC Koblach wird angestrebt. „Alex soll die neuformierte Mannschaft Schritt für Schritt mit möglichst vielen jungen Eigenbauspielern formen und weiterentwickeln. Die Talente aus der Region Kummenberg sollen in Koblach integriert werden. Es soll was Neues entstehen und die Handschrift soll deutlich spürbar sein“, sagt FC Koblach Sportchef Tobias Spalt zur Vertragsverlängerung mit Alexander Guem. Die Heimschwäche von Koblach ist eklatant. Nur ein Sieg und fünf Niederlagen vor dem eigenen Anhang stehen auf der Habenseite. Mit erst fünfzehn geschossenen Treffern in zwölf Partien stellt Koblach die schlechteste Offensive in der Vorarlbergliga. Allerdings kann man mit nur zwanzig Gegentoren auf eine wirklich gute Abwehrreihe mit den Tormänner Michael Wäger und Lukas Brotzge zurückgreifen. Meiningen will für die 1:5-Niederlage im Frühjahr Revanche an Koblach nehmen. Im puren Abstiegskampf zählen die Punkte in den direkten Duellen doppelt.VN-TK