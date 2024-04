Ehemalige Synagoge in St. Pölten in neuem Glanz

Nach umfassender Renovierung und Adaptierung zu einem Kulturzentrum präsentiert sich die Ehemalige Synagoge in St. Pölten - ein 1913 entstandenes Jugendstiljuwel der Architekten Theodor Schreier und Viktor Postelberg - kurz vor der Wiedereröffnung in neuem Glanz und ist bei Tagen der offenen Tür von Freitag bis Sonntag bei freiem Eintritt zu besichtigen. Bis 10. November werden Ausstellungen, Konzerte und ein Vermittlungsprogramm geboten.

Eine Besonderheit bildet die von Johann Moser in den Raum gesetzte Installation in Form eines Lichtstrahls. Sie entzieht sich auf den ersten Blick der eindeutigen Sinnzuordnung, durchschneidet gleichsam das harmonische Innere, erinnert dadurch einerseits an die Gewaltgeschichte des Hauses, lässt aber vielleicht auch symbolhaft eine Spur von Weiterleben aufleuchten. Unwillkürlich assoziiert man Leonard Cohens Song "Anthem": "There is a crack in everything. That's how the light gets in."