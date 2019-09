Ehejubiläum – Dankgottesdienst

Alle Paare, die heuer ihren 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65- oder sogar 70-jährigen Ehebund feiern können, lud die Pfarre St. Konrad am Samstag, dem 21. September 2019, zu einem Dankgottesdienst ein.

Zu dieser Ehejubiläumsfeier haben sich 16 Paare angemeldet, die ihre silberne Hochzeit, Leinwandhochzeit, goldene Hochzeit, diamantene Hochzeit und sogar die Gnadenhochzeit feiern konnten.

Der Dankgottesdienst wurde vom Liturgieteam der Pfarre St. Konrad vorbereitet und von Pfarrer Thomas Heilbrun festlich gestaltet. Musikalisch wurde die Feier vom Ensemble „Die alten Könige“ begleitet.

Anschließend wurden die Jubelpaare ins festlich geschmückte Pfarrheim zu einem feinen Abendessen und einem gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Auch Bürgermeister Dieter Egger ließ es sich nicht nehmen und nahm sich Zeit, den Ehejubilaren persönlich zu gratulieren.

Alles in allem war es wieder ein stimmiger Abend, an dem auch viel in Erinnerungen geschwelgt wurde.