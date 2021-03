EHC Lustenau macht großer Schritt ins AHL-Viertelfinale

Der EHC Lustenau gewinnt das 1. Spiel im Pre Play-off in Ritten mit 7:2

AHL, Pre Play-off (best of three), 1. Spiel: Rittner Buam - EHC Lustenau 2:6 (2:2, 0:1, 0:4); Torfolge: 5:04 1:0 L. Uusvirta, 7:11 2:0 R. Gabri, 9:35 2:1 Artur Orzolins, 19:01 2:2 Martin Grabher Meier, 21:27 2:3 E. Wallenta, 42:57 2:4 Martin Graber Meier, 43:11 2:5 Christopher D. Alvise, 52:32 2:6 (EN) Max Wilfan, 56:39 2:7 Lucas Haberl

Einen klaren 7:2 Sieg feierte der EHC Lustenau gegen Ritten. Dabei zeigte Lustenau viel Moral und drehte einen 0:2 Rückstand nach nur acht Minuten in einen klaren Erfolg. Dies war der erste Sieg des EHC Lustenau bei den Rittner Buam. Somit stellte Lustenau in der Pre-Play-Off Serie auf 1:0. Das Rückspiel folgt am kommenden Dienstag in der Rheinhalle Lustenau. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Die ersten Minuten im Spiel waren recht ausgeglichen. Beide Teams erarbeiteten sich einige Möglichkeiten, doch vorerst blieben die Torhüter jeweils Sieger. Dies änderte sich in der sechsten Spielminute. Einen schönen Angriff der Südtiroler schloss Verteidiger Lasse Uusuvirta in der Manier eines gelernten Stürmers zum 1:0 ab. Nur zwei Minuten später erhöhte Ritten durch einen abgefälschten Weitschuss durch Radovan Gabri auf 2:0. Lustenau zeigte sich jedoch wenig beeindruckt bewies Moral und erzielte nur weitere zwei Minuten später den Anschlusstreffer durch Arturs Ozolins. In den folgenden Minuten hatte Lustenau zwar leichte Spielvorteile, konnte sich jedoch vorerst keine zwingenden Möglichkeiten herausspielen. Rund eine Minute vor Drittelsende dann doch der verdiente Ausgleichstreffer. Einen scharf gespielten Querpass durch Renars Karkls nutzte Martin Grabher-Meier in der 20. Minute zum Ausgleich. So ging es mit 2:2 in die erste Drittelpause.

Sehr engagiert startete Lustenau in den zweiten Spielabschnitt und erzielte mit der ersten nennenswerten Chance in der 22. Minute den erstmaligen Führungstreffer. Elias Wallenta erkämpfte sich im eigenen Spieldrittel den Puck, zog beherzt auf das gegnerische Tor und ließ Rittens Schlussmann Hannes Treibenreif mit einem Schlenzer ins Kreuzeck nicht den Funken einer Abwehrmöglichkeit. In den folgenden Minuten war Lustenau die tonangebende Mannschaft auf dem Eis, erarbeitete sich Möglichkeiten im Minutentakt und hatte mit zwei Pfostenschüssen Abschlusspech. Fünf Minuten vor Drittelsende hatte Kapitän Max Wiflan die große Möglichkeit, seine Mannen mit 4:2 in Führung zu bringen. In einem schnell vorgetragenen Konter konnte er nach idealem Zuspiel von Martin Grabher Meier Rittens Torhüter jedoch nicht bezwingen. Von der Offensive der Rittner Buam war in dieser Phase des Spieles nicht viel zu sehen. So ging Lustenau mit einer verdienten 3:2 Führung in die zweite Drittelpause.

Mit viel Druck startete Ritten in das letzte Spieldrittel und wollte den Ausgleich erzwingen. Einer Glanztat von Lustenaus Torhüter Lukas Reihs war es in der 42. Minute zu verdanken, dass es weiterhin 3:2 für Lustenau stand. Nur eine Minute später dann eine umstrittene Situation vor dem Tor von Ritten. Einen schönen Konter schloss Martin Grabher-Meier nach Pass von Chris D’Alvise zum 4:2 ab. Ritten forderte einen Videobeweis doch das Tor wurde gegeben. Nur 14 Sekunden später die Vorentscheidung für Lustenau. Eine ideale Steilvorlage von Renars Karkls-Meier nutzte Chris D’Alvise zum fünften Treffer für Lustenau. Rund 12 Minuten vor Spielende agierte Lustenau über zwei Minuten mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Trotz einiger großen Möglichkeiten verabsäumte es Lustenau in dieser Phase, das Spiel endgültig für sich zu entscheiden. Acht Minuten vor Spielende erhielt sowohl Lustenau als auch Ritten eine kleine Bankstrafe. Somit agierten beide Teams mit vier Feldspielern. Rittens Trainer riskierte alles und nahm den Torhüter vom Eis und ersetzte diesen mit einem fünften Feldspieler. Dies nutzte Lustenau in der Person von Max Wilfan in der 53. Minute zum sechsten Treffer für den EHC Lustenau an diesem Abend. Dies war jedoch noch nicht der Endstand. Einen schnell vorgetragenen Konter schloss Lucas Haberl nach idealem Zuspiel von Arturs Ozolins zum 7:2 in der 57. Minute ab. Somit geht Lustenau in der Pre-Play-Off Serie gegen Ritten mit 1:0 in Führung. Das Heimspiel folgt am Dienstag in der Rheinhalle Lustenau. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. (Martin Stadlober/EHC)