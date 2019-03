EHC Lustenau ist gegen Salzburg zum Siegen verdammt

Die drei bisher gespielten Viertelfinal-Spiele zwischen Salzburg und Lustenau brachten tolle Spiele, viele Tore und knappe Ergebnisse.

Nach der 4:6 Auswärtsniederlage am vergangenen Freitag stehen die Lustenauer morgen Sonntag unter Druck. Um die Serie weiterhin offen gestalten zu können benötigen die Lustenauer einen Heimerfolg gegen die Mozartstädter. Spielbeginn in der Rheinhalle ist bereits um 17.30 Uhr.

Wie schon in den vorhergegangenen Spielen zeigten die Lustenauer viel Moral und boten den Jungbullen bis zum Spielende Paroli. Genau mit dieser Einstellung müssen die Lustenauer Cracks auch in die vierte Begegnung dieser Serie gehen. Die Kraft, der Einsatz und der Wille sind vorhanden, um in dieser Serie den erneuten Ausgleich zu schaffen. Einige Kleinigkeiten sind noch zu verbessern doch die Richtung des EHC passt. „Wir haben auch die Kraft, um bei Notwendigkeit über sieben Partien gehen zu können. Genau jetzt bewährt sich das harte und intensive Sommertrainig. Auch ist es ein Vorteil, dass wir während der Saison, wenn es der Spielverlauf zugelassen hat, mit vier Linien gespielt haben“, so Verteidiger David Slivnik, der genau wie das gesamte Team auf eine lautstarke Unterstützung des Lustenauer Publikums hofft. Spielbeginn am Sonntag in der Rheinhalle Lustenau ist um 17.30 Uhr.