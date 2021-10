EHC Lustenau brennt auf die Revanche

Nach dem spielfreien Wochenende geht es für den EHC Lustenau in der Alps Hockey League auswärts weiter. Die Cracks rund um Trainer Mike Flanagan gastieren bei den Sterzing Broncos. Da die Lustenauer gegen dieses Team vor einigen Wochen eine 4:7 Heimniederlage kassierten ist noch eine Rechnung offen, die sie morgen Donnerstag begleichen wollen. Valcome.tv überträgt dieses Spiel live ab 19.50 Uhr.



Durch das spielfreie Wochenende hatte der EHC einige Tage Zeit, sich auf das Auswärtsspiel gegen Sterzing vorzubereiten. „Wir hatten in den letzten Tagen sehr intensive Trainingseinheiten. Auch wurde das Spiel gegen Sterzing nochmals analysiert. Erneut werden wir den Südtirolern mit Sicherheit nicht ins offene Messer laufen. Sie haben eine körperlich sehr starke Mannschaft, gespickt mit einigen pfeilschnellen Stürmern. Diese müssen wir unter Kontrolle bringen und die sich uns bietenden Chancen vor dem gegnerischen Tor verwerten“, so Eigenbauspieler Dominic Haberl.

Sterzing hatte bisher eine sehr durchwachsende Saison: fünf Erfolgen stehen vier Niederlagen gegenüber. Die letzten beiden Spiele gegen Asiago und Feldkirch gingen verloren und so stehen sie mit 15 Punkten aus neun Spielen auf dem neunten Tabellenrang.



Lustenaus Trainer Mike Flanagan steht beinahe der gesamte Kader zur Verfügung. David Slivnik, der aus beruflichen Gründen die letzte Auswärtsfahrt gegen Meran nicht mitmachen konnte, ist wieder mit dabei. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Verteidiger Albert Krammer. Seit einem Check im letzten Heimspiel gegen Wien laboriert er an einer Oberkörperverletzung. Über seinen Einsatz wird erst kurzfristig entschieden. Spielbeginn gegen Sterzing ist um 20.00 Uhr – valcome.tv überträgt live ab 19.50 Uhr.



Alps Hockey League, Wipptal Sterzing Broncos : EHC Lustenau

Donnerstag, 20. Oktober 2021, 20.00 Uhr, Eishalle Brixen

Schiedsrichter: Andreas Huber, Jakob Schauer, Christian Eisl, Daniel Rinker