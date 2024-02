EGGL-Textile.Studio bereichert Hohenems in neuer Location

Ein äußerst repräsentatives Textile.Studio mit einer großen Bandbreite an Serviceleistungen für Privat und Gewerbekunden, hat in der Mondscheingasse 4 in Hohenems die Pforten geöffnet.

Wer seine Persönlichkeit unterstreichen bzw. ausdrücken will, präsentiert sich am besten in perfekt passenden Unikaten. Diese können entweder maßgeschneidert sein oder von der Stange kommen und dann angepasst werden. Klasse und Stil drücken sich vor allem in der Passform aus. Für beides haben Carolin Eggl und ihre Mitarbeiterin ein fachlich geprüftes und erfahrenes Händchen.

Dienstleistungen:

– Maßbekleidung für Sie & Ihn

– Änderungs– und Reparaturservice von Bekleidung & Kurzwaren

– spezialisiert auf Funktionsbekleidung als auch Leder

– kostenfreier Hol- und Bringservice im Umkreis von 15 Kilometern

– Bügelservice NEW

– Produktentwicklung (Freelance)

– Reisetechniker (weltweit – Freelance)

– Produktion von Kleinserien

EGGL Textile.Studio näht für Sie als auch für Modefirmen Kleinserien nach dem Motto: „Engineered and produced in Austria“. Auf der GUSTAV 2024 wird eine Textil-Künstlerin und Carolin Eggl die erste gemeinsame kleine Kollektion vorstellen: INNOAEST – INNOVATION meets AESTHETIC. In diese Kollektion fließt ihr berufliches Knowhow ein.

Öffnungszeiten:

Montag: nach Terminvereinbarung

Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr

Samstag von 9 bis 12 Uhr

Mondscheingasse 4

6845 Hohenems