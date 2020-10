Effizienz von Home-Office kommt auf Firmenspezifik an

Home-Office kann die Arbeit effizienter machen - muss es aber nicht. Ob Mitarbeiter im Teleworking produktiver sind, hängt von vielen Faktoren ab, zeigt eine Auswertung verschiedener Studien durch das wirtschaftsliberale Wirtschaftsforschungsinstitut Eco Austria. Ein Allheilmittel ist es jedenfalls nicht. "Da Home-Office vor allem unternehmensspezifische Vorteile hat, ist es nicht zielführend, eine branchenweit einheitliche Regelung anzustreben", schließt Eco Austria.

Telearbeit ist bei eintönigen Arbeitsabläufen um bis zu 10 Prozent weniger produktiv, bei kreativen Tätigkeiten um bis zu 20 Prozent produktiver, so ein Experiment in den USA. Ähnliches zeigt eine Studie in Großbritannien, wonach Beschäftigte mit selbstbestimmten Tätigkeiten im Home-Office produktiver sind, Arbeitnehmer mit einem geringeren Grad an Autonomie hingegen weniger produktiv. Eine deutsche Untersuchung zeigt, dass flexible, auf Vertrauen aufbauende Vereinbarungen die Arbeitsproduktivität positiv beeinflussen.