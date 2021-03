Edtstadler zuversichtlich bei gerechter Impfstoff-Verteilung

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zeigt sich angesichts der Gespräche für eine gerechte Impfstoffverteilung innerhalb der EU optimistisch. "Die Verhandlungen auf EU-Ebene verlaufen bisher gut und ich bin optimistisch, dass wir in den kommenden Wochen eine gerechte Lösung finden werden", teilte Edtstadler der APA mit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte sich zuvor bezüglich der angekündigten Zusatzdosen für Österreich bedeckt gehalten.

Die Frage, ob Österreich 400.000 zusätzliche Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer aus einer vorgezogenen Lieferung von zehn Millionen Dosen von Biontech/Pfizer bekomme, hatte von der Leyen am Donnerstag in einem Gespräch mit der "Presse" und anderen europäischen Zeitungen nicht beantwortet, wie die "Presse" in ihrer Samstagsausgabe berichtete. Das Lieferversagen des britisch-schwedischen Impfstoffherstellers AstraZeneca sei "drastisch" und habe zu Ungleichgewichten geführt in jenen Ländern, die im Spätherbst vorigen Jahres vor allem auf diesen Anbieter gesetzt hatten, führte die Kommissionspräsidentin aus.

Von der Leyen ihrerseits gab sich laut "Presse" wenig erfreut, aber betont diplomatisch zu der scharfen Kritik von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der EU-Impfstrategie, welche die Kommission geplant und in Form der Rahmenverträge mit sechs Herstellern umgesetzt hatte. "Um Missverständnisse auszuräumen: Die Europäische Kommission hat von Anfang an vorgeschlagen, dass die Impfstoffe in den Verträgen auf Pro-Kopf-Basis verteilt werden. Wir denken, dass das der fairste Zugang ist", so von der Leyen. "Die Mitgliedstaaten haben einen anderen Zugang gewählt. Sie wollten manchmal den Anteil an dem einen Impfstoff senken und den an einem anderen erhöhen. Darum wurde der Verteilungsmechanismus zwischen allen Mitgliedstaaten von ihnen allein beschlossen."