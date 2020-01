Edtstadler will "Diskurs auf Augenhöhe" mit Frankreich

Die neue Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat zu ihrem ersten Antrittsbesuch in Paris betont, dass Österreich einen "Diskurs auf Augenhöhe" mit Frankreich wolle, um gemeinsam die EU voranzubringen. "Paris ist ein ganz wesentlicher Player", sagte Edtstadler am Donnerstag vor einem Treffen mit ihrer französischen Amtskollegin Amelie de Montchalin.

Kurz absolviert am Sonntag seinen Antrittsbesuch bei EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel in Brüssel. Edtstadler bezeichnete sich als "frankophil", sie habe selbst zwei Jahre am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg verbracht. Themen der Unterredung zwischen Edtstadler und De Montchalin werden unter anderem das nächste EU-Mehrjahresbudget von 2021 bis 2027 und die EU-Erweiterung sein.