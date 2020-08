Edtstadler: Westbalkan-Erweiterung "in rund zehn Jahren"

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hofft auf einen EU-Beitritt der sechs Westbalkan-Staaten innerhalb eines Jahrzehnts. "In rund zehn Jahren sollten wir einige weitere Mitgliedsstaaten haben", sagte Edtstadler am Montagabend in einer Onlinediskussion mit der ungarischen Justizministerin Judit Varga beim Europäischen Forum Alpbach.

Edtstadler diskutierte in Alpbach per Videoschaltung mit ihrer ungarischen Regierungskollegin, die wegen eines Coronafalls in ihrem Umfeld in Budapest bleiben musste. Viel Neues hatte sie nicht zu sagen. Auf Fragen des BBC-Starmoderators Stephen Sackur ("HARDtalk") versuchte Varga wiederholt, die Kritik an den autoritären Zuständen in ihrer Heimat als politische Hexenjagd abzutun. "Wir sind genauso eine Demokratie wie Deutschland oder Österreich. Ich kann das beweisen", sagte sie. So würden in Deutschland Richter von politischen Gremien ernannt, "was in Ungarn nicht passiert". Doch leider "interessiert sich niemand für die Fakten". kat