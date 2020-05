Edtstadler und Schallenberg reisen auf den Westbalkan

Erstmals seit dem "Coronavirus-Lockdown" gehen Regierungsmitglieder wieder auf Reisen. Europaministerin Karoline Edtstadler und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) besuchen am Donnerstag gemeinsam die Westbalkanstaaten Albanien, Serbien und Kosovo. Bei Treffen mit Amtskollegen sollen als "Ausdruck der Solidarität" Hilfsmittel überbracht werden.

In Tirana ist ein Gespräch mit Außenminister Gent Cakaj geplant, in Belgrad stehen Termine mit Außenminister Ivica Dačić und EU-Ministerin Jadranka Joksimović auf dem Programm. In Prishtina (Priština) wird mit Außenminister Glauk Konjufca und EU-Minister Blerim Reka konferiert werden. Edtstadler und Schallenberg wollen ihren Gesprächspartner dabei versichern, "dass sie weiter voll auf die österreichische Unterstützung auf ihrem Weg in die EU zählen können."