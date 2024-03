Edtstadler trotz Kritik offen für Strafmündigkeitssenkung

Nach dem kürzlich bekannt gewordenen Missbrauchsskandal unter teils strafunmündigen Jugendlichen in Wien hat Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bekräftigt, dass man unter anderen Punkten auch über eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters reden müsse. "Ich erlaube mir, trotz gewisser Sachkenntnis (als Ex-Richterin, Anm.), keine abschließende Beurteilung vor Einbindung aller Stakeholder", sagte sie in Richtung Experten, die die Überlegung bereits kritisierten.

"Ich kenne es aus meiner früheren Tätigkeit als Richterin, dass man manchmal gar nix tun kann", sagte Edtstadler. "Es braucht ein Bündel an Maßnahmen." Dabei gehöre auch die Absenkung des Strafalters überlegt. "Wir schauen uns verschiedene Modelle an und reden mit denen, die mit solchen Fällen zu tun haben, und das sind die Polizisten." Die Politikerin stört sich daran, dass "reflexartig, bei der Einleitung von Schritten, sofort eine Ablehnung kommt".

Die Politikerin sprach am Rande einer Pressekonferenz in der Bundeshauptstadt von einem "zutiefst schockierenden Fall". Daher werde mit dem Innenminister eine Verschärfung des Jugendstrafrechts angedacht. "Nach so einem Verbrechen kann man nicht zur Tagesordnung übergehen, daher arbeiten wir Vorschläge aus, wie man in Zukunft mit derartigen Fällen umgehen kann."