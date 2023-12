Edstadler ortet "gefährlichen Präzedenzfall" bei Klimaplan

Der Disput um den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) zwischen Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) geht weiter. Nachdem zu Wochenbeginn bekannt wurde, dass das Europaministerium den vom Umweltministerium bei der EU eingereichten NEKP zurückgezogen hat, meldete sich Edtstadler am Dienstag auf der Plattform X (vormals Twitter). Sie nannte des Vorgehen des Umweltministeriums einen "gefährlichen Präzedenzfall".

Unter dem Hashtag "#SagenWasIst" schrieb Edstadler, dass weder Landwirtschaftsministerium (BML) und Wirtschaftsministerium (BMAW), noch das Finanzministerium (BMF) dem NEKP zugestimmt hätten, das Bundeskanzleramt (BKA) habe sich gar "dezidiert gegen eine Übermittlung in der Form ausgesprochen. Die ebenfalls betroffenen Bundesländer wurden nicht einmal befasst", so die Europaministerin.

Der Energiesprecher der Grünen, Lukas Hammer, reagierte in einer Stellungnahme auf Edtstadlers Worte: Man könne über ihr "destruktives Verhalten" nur den Kopf schütteln. Statt die Kraft in unser gemeinsames Klimaziel zu investieren, konzentriere sich der Koalitionspartner auf das Verhindern von Klimaschutz. "Wir verschmutzen weiter und unser Steuergeld finanziert den Klimaschutz, der in einem anderen Land gemacht wird. Was für eine Schnapsidee. Ich hoffe, dass die ÖVP das noch mal überdenkt und auf den konstruktiven Weg zurückfindet." Kritik kam auch von "Fridays For Future", die im Vorgehen der Europaministerin "Formalitäten-Nebelgranaten" sahen.