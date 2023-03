Edmonton-Stars McDavid und Draisaitl erreichen Meilensteine

Die beiden Stürmerstars der Edmonton Oilers haben am Montag im Gleichschritt persönliche Meilensteine in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erreicht. Beim 5:4-Auswärtssieg gegen die Arizona Coyotes erzielte der Deutsche Leon Draisaitl sein 300. Tor in der NHL, der Kanadier Connor McDavid schaffte mit einer Torvorlage als zehnter Spieler der NHL-Geschichte 140 Scorerpunkte in einer Saison.

McDavid hält bei 60 Toren und 80 Assists und hat als erster Spieler seit 27 Jahren, als in der Saison 1995/96 Mario Lemieux (161) und Jaromir Jagr (149) gemeinsam für die Pittsburgh Penguins stürmten, die Marke von 140 Punkten erreicht. Der 26-Jährige ist erst der zehnte Spieler in der NHL-Geschichte, dem dies gelang.

Sein 27-jähriger Sturmpartner Draisaitl erzielte in seinem 630. Spiel sein 300. Tor. Nur drei aktive Spieler erreichten diese Marke in weniger Spielen: Alexander Owetschkin (473), Steven Stamkos (550) und Sidney Crosby (622). Der nächste wird McDavid sein, der nach 561 Partien bei 299 Treffern hält.

Die Toronto Maple Leafs und die New York Rangers haben seit Montag ihr Play-off-Ticket fix. Beide Teams profitierten von der 2:5-Niederlage der Florida Panthers gegen die Ottawa Senators. Toronto steht zum siebenten Mal hintereinander in der K.o.-Runde, hat aber seit 2004 keine Runde mehr überstanden. In der Eastern Conference sind damit schon fünf der acht Play-off-Plätze vergeben, in der Western Conference noch keiner.